Английская Премьер-лига решила перенести все матчи 7 тура после известия о смерти Елизаветы II.

В четверг, 8 сентября, стало известно о смерти королевы Елизаветы II. Соединенное Королевство погрузилось в траур из-за потери монархини, правившей более 70 лет.

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АПЛ отменила все матчи этого уик-энда, сообщает официальный сайт. Лига получила разрешение от властей проводить 7 тур по расписанию, однако сама решила поставить чемпионат на паузу, чтобы воздать честь Ее Величеству.

Таким образом, 10 поединков перенесено на неопределенный срок. Центральной игрой уик-энда должно было стать противостояние Манчестер Сити и Тоттенхэма. В воскресенье у Арсенала Александра Зинченко был запланированный матч с Эвертоном Виталия Миколенко.