АПЛ опубликовала список номинантов на награду лучшему игроку месяца – среди них отсутствует Ярмоленко

Стали известны фамилии игроков, которые поборются за звание лучшего игрока АПЛ в сентябре.

В список номинантов попали: Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль), Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал), Кевин де Брюйне, Рияд Марез (оба – Манчестер Сити), Джон Макгинн (Астон Вилла), Рикарду Перейра (Лестер), Сон Хин Мин (Тоттенхэм) и Каллум Уилсон (Борнмут).

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Выбрать своего фаворита можно по ссылке. Отметим, что в список номинантов не попал полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко, забивал в трех подряд матчах чемпионата.