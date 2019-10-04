toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЛУГАНО - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ГЕНТ ЛИГА ЕВРОПЫ

АПЛ опубликовала список номинантов на награду лучшему игроку месяца – среди них отсутствует Ярмоленко

15:31 25 Читати українською
АПЛ опубликовала список номинантов на награду лучшему игроку месяца – среди них отсутствует Ярмоленко
Рияд Марез / Reuters

Стали известны фамилии игроков, которые поборются за звание лучшего игрока АПЛ в сентябре.

В список номинантов попали: Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль), Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал), Кевин де Брюйне, Рияд Марез (оба – Манчестер Сити), Джон Макгинн (Астон Вилла), Рикарду Перейра (Лестер), Сон Хин Мин (Тоттенхэм) и Каллум Уилсон (Борнмут).

Зінченко не боїться "вовків", Роналду проекзаменує Конте, Вальверде у битві за життя: топ-5 матчів євровікенду

Выбрать своего фаворита можно по ссылке. Отметим, что в список номинантов не попал полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко, забивал в трех подряд матчах чемпионата.

blog_ava
Барселона нашла сенсационную замену Вальверде
11:15
954
Теги
Англия Трент Александер-Арнольд Трент Александер-Арнольд Рикарду Перейра Рикарду Перейра Джон Макгинн Джон Макгинн Сон Хын Мин Сон Хын Мин Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг Рияд Марез Рияд Марез Каллум Уилсон Каллум Уилсон
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
6
мин
Герта
21:30
Фортуна
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук