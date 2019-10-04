АПЛ опублікувала список номінантів на нагороду найкращому гравцю місяця – серед них відсутній Ярмоленко

Стали відомі прізвища гравців, які позмагаються за звання найкращого гравця АПЛ у вересні.

До списку номінантів потрапили: Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль), П'єр-Емерік Обамеянг (Арсенал), Кевін де Брюйне, Ріяд Марез (обидва – Манчестер Сіті), Джон Макгінн (Астон Вілла), Рікарду Перейра (Лестер), Сон Хин Мін (Тоттенхем) та Каллум Вілсон (Борнмут).

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Обрати свого фаворита можна за посиланням. Відзначимо, що до списку номінантів не потрапив півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко, який забивав у трьох поспіль матчах чемпіонату.