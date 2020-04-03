Мане стал игроком сезона в АПЛ по версии Sky Sports, его одноклубник и де Брюйне – в тройке

Лидер английского Ливерпуля Садио Мане признан лучшим игроком английской Премьер-лиги в сезоне 2019/20.

Сенегальский форвард "красных" – лучший в АПЛ, сообщает Sky Sports.

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Мане набрал 33 % голосов читателей авторитетного издания. Второе место занял его одноклубник, капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон (31 %), а третьим стал атакующий хавбек Манчестер Сити Кевин де Брюйне (21 %). Эта тройка значительно опередила еще двух мерсисайдцев – Вирджила ван Дейка (5 %) и Мохамеда Салаха (2 %).

В нынешнем сезоне Садио Мане провел 26 матчей в АПЛ, в которых забил 14 мячей и оформил 7 ассистов.

Sadio Mane has been voted the Premier League Player of the Season by Sky Sports readers — Sky Sports (@SkySports) April 3, 2020

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