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Мане стал игроком сезона в АПЛ по версии Sky Sports, его одноклубник и де Брюйне – в тройке

15:54 10 Читати українською
Мане стал игроком сезона в АПЛ по версии Sky Sports, его одноклубник и де Брюйне – в тройке
Мане и Хендерсон / AP

Лидер английского Ливерпуля Садио Мане признан лучшим игроком английской Премьер-лиги в сезоне 2019/20.

Сенегальский форвард "красных" – лучший в АПЛ, сообщает Sky Sports.

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Мане набрал 33 % голосов читателей авторитетного издания. Второе место занял его одноклубник, капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон (31 %), а третьим стал атакующий хавбек Манчестер Сити Кевин де Брюйне (21 %). Эта тройка значительно опередила еще двух мерсисайдцев – Вирджила ван Дейка (5 %) и Мохамеда Салаха (2 %).

В нынешнем сезоне Садио Мане провел 26 матчей в АПЛ, в которых забил 14 мячей и оформил 7 ассистов.

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