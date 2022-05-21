Наибольшее количество голосов получил полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне, сообщает официальный сайт АПЛ.

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Для бельгийца это уже вторая победа. Следовательно, Де Брюйне присоединился к трем легендам, которым удавалось стать лучшим игроком сезона АПЛ более одного раза. Ранее такое достижение покорилось Тьерри Анри, Криштиану Роналду и Неманье Видичу.

К слову, в нынешнем розыгрыше АПЛ Де Брюйне сыграл 29 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 7 результативных передач. За тур до завершения чемпионата Манчестер Сити лидирует, на одно очко опережая Ливерпуль.

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