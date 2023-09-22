Впервые с 2009 года Аякс пропускает Лигу чемпионов. Самое время поностальгировать и вспомнить наиболее успешный евросезон амстердамцев на европейской арене в новейшей истории клуба.

Розыгрыш Лиги чемпионов 2018/2019 еще долго будет греть душу болельщикам Аякса. Юная команда Эрика Тен Хага стартовала со второго квалификационного раунда, по дороге обыграла киевское Динамо (3:1 и 0:0), в группе синхронно с Баварией вышла в плей-офф, где неожиданно выбила Реал (как забыть тот камбек?), а затем и Ювентус. Нидерландцы были в шаге от финала, однако эпически растеряли преимущество в три мяча над Тоттенхэмом. А контрольный выстрел вообще пропустили на 90+6 минуте.

Динамо и десять друзей в одной беде – лучшие клубы, которые пропустят сезон Лиги чемпионов

Вскоре большинство героев того Аякса пошли на повышение и пополнили топ-клубы. Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR анализирует, как сложились судьбы участников полуфинальной драмы аяксидов

Андре Онана (18 матчей в ЛЧ 2018/2019) (Манчестер Юнайтед)

Его переход из Интера в Манчестер Юнайтед – один из главных трансферов этого лета. Лидер по количеству сейвов последних розыгрышей Лиги чемпионов, финалист прошлого сезона ЛЧ и просто топ-вратарь. В упомянутом сезоне был единственным, кто отыграл все 18 матчей без замен. Можно предположить, что именно Онана достиг наивысшего уровня и проявил себя лучше всех среди футболистов того Аякса.

Джоэл Велтман (5 матчей) (Брайтон)

Правый защитник пропустил значительную часть сезона 2018/2019 из-за травмы, однако восстановился как раз к плей-офф. Вскоре Велтман покинул родной клуб, в котором выступал с самого детства. Недавно Джоэл начал свой четвертый сезон в Брайтоне – для команды Роберто Де Дзерби он является очень важным футболистом.

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Маттейс де Лигт (17 матчей/3 гола) (Бавария)

19-летний защитник считался ключевым активом того Аякса. Де Лигт демонстрировал фантастический уровень футбола как для своего возраста. Нельзя сказать, что дальнейшие переходы в Ювентус, а затем в Баварию – провал. Просто ожидания от предстоящей карьеры Маттейса были несколько выше. Как бы там ни было, нидерландцу всего 24, так что места для прогресса еще достаточно.

Дэйли Блинд (18 матчей) (Жирона)

Душа и сердце того Аякса. Ожидалось, что клубная легенда так и закончит карьеру на Амстердам Арене. Впрочем, скандалы в коллективе заставили Блинда-младшего покинуть родную команду. Переход в Баварию в начале 2023-го оказался, мягко говоря, сенсационным. Жаль только, что Дэйли провел там мало времени. Летом Блинд стал партнером наших Виктора Цыганкова и Артема Довбика в Жироне.

Николас Тальяфико (15 матчей/2 ассиста/3 гола) (Лион)

Один из символов Аякса покинул Амстердам прошлым летом. Казалось, аргентинец должен пойти на повышение в один из топ-клубов. При всем уважении, Лион имеет такой статус только на локальном уровне.

Лассе Шёне (17 матчей/2 ассиста/2 гола) (НЕК Неймеген)

Тот сезон оказался последним, седьмым для датчанина на Амстердам Арене. Летом 2019-го Шёне приобрел Дженоа. Однако после года в Серии А Лассе снова вернулся в Нидерланды. Сейчас 37-летний футболист защищает цвета Неймегена. Именно из этого клуба Шёне в свое время перешел в Аякс.

Фрэнки де Йонг (17 матчей) (Барселона)

После фантастического сезона на 22-летнего хавбека охотились едва ли не все топ-клубы Европы. Победителем этой погони стала Барселона. И хоть там де Йонг уже начал свой пятый сезон, однако не все гладко для Фрэнки на Камп Ноу.

Хаким Зиеш (17 матчей/4 ассиста/5 голов) (Галатасарай)

Пожалуй, самый неоднозначный футболист того Аякса. В следующем году перешел в Челси, но не проявил себя так, как ему прочили. Постоянно готовился к переезду из Стемфорд Бридж, чудом не ушел в ПСЖ и Саудовскую Аравию. Агония наконец завершилась этим летом. Марокканец отправился в комфортную обитель для сбитых лётчиков – Турцию. Хотя перед подписанием контракта с Галатасараем Зиеш съездил в Россию на потеху местной публике.

Донни ван де Беек (18 матчей/2 ассиста/4 гола) (Манчестер Юнайтед)

Главное разочарование команды Тен Хага. В 2020-м получил хороший вариант развития карьеры и перебрался в Манчестер Юнайтед. Комфортности прибавлял и тот факт, что в АПЛ придется работать со знакомым тренером. Постоянные провалы, аренда в Эвертоне и в конце концов исключение Донни из заявки МЮ на новый сезон Лиги чемпионов. Даже сложно сказать, что или кто сможет вернуть ван де Беека на прежний уровень.

Давид Нерес (15 матчей/3 ассиста/3 гола) (Бенфика)

После мощного сезона бразилец откровенно снизил требования и поехал реанимировать карьеру в Украину. Из-за полномасштабного российского вторжения Давид Нерес в УПЛ так и не дебютировал. Бразилец перебрался в Бенфику и снова напомнил себя бывшего. Теперь важно поддерживать этот уровень.

Душан Тадич (18 матчей/7 ассистов/9 голов) (Фенербахче)

В июле завершилась эпоха серба в Аяксе. Позади остались 5 сезонов на Амстердам Арене, лучшим из которых был, наверное, именно 2018/2019. Тадич стал MVP того розыгрыша ЛЧ и смело может считаться одним из сильнейших игроков в новейшей истории клуба. Только вот с переходом на более качественный уровень не сложилось – Душан подписал контракт с турецким Фенербахче.

Дейли Синкгравен (2 матча) (Лас-Пальмас)

После того розыгрыша ЛЧ Дейли подписал контракт с Байером, где отыграл четыре сезона. Впрочем, в Леверкузене Синкгравен в большинстве своем сидел на скамье запасных или выходил на замену. В июле нидерландец уехал на Канары и стал игроком Лас-Пальмаса.

Клас-Ян Хунтелаар (11 матчей/2 ассиста/4 гола) (технический директор Аякса)

Единственный из всех футболистов того Аякса, который завершил карьеру. С марта прошлого года клубная легенда входит в руководящий штат аяксидов и помогает директору по футболу Свену Мисслинтату. Свой последний матч на профессиональном уровне Хунтелаар провел в 2021 году. Нападающий еще на год вернулся в Шальке, также ставший для него родным.

Нуссаир Мазрауи (17 матчей/2 гола) (Бавария)

Ключевой игрок команды Тен Хага. Правый защитник забил дебютный гол в ворота Баварии, а затем в компенсированное время принес победу над Бенфикой. Марокканец фантастически смотрелся в Амстердаме, а год назад бесплатно перешел в Баварию. К сожалению, там у Нуссаира возникли проблемы. Недавно он сам рассказал об этом прессе: "Чувствую, будто обо мне забыли. Я, скорее, третий или четвертый вариант на своей позиции. Если ситуация останется такой – это не то, чего я хочу. И не то, чего заслуживаю" .

Каспер Дольберг (9 матчей) (Андерлехт)

От 20-летнего форварда ожидали чего-то удивительного, но он не смог не только стать звездой Аякса, но и реализовать себя где-нибудь еще. Три неплохих сезона в Ницце, провалы в Севилье и Тоттенхэме и наконец переход в Андерлехт. Это совсем не то, на что надеялся датчанин. Вскоре исполнится 26, поэтому время на ренессанс карьеры у Каспера еще есть.

Лисандро Магальян (2 матча) (Пумас)

Когда амстердамцы покупали защитника почти за 10 миллионов евро из Бока Хуниорс, то безусловно рассчитывали, что этот парень проявит себя лучше. Магальян провел 8 минут в упомянутом розыгрыше ЛЧ, а через несколько месяцев был арендован Алавесом. Потом таких аренд было немало. Стоит сказать, что сейчас Лисандро выступает в Мексике и с 2019-го сменил уже пять команд.

Дани де Вит (4 матча) (АЗ)

Игрок глубокого запаса суммарно провел всего 40 минут в ЛЧ. Вскоре де Вит перебрался в более скромный АЗ, где выступает до сих пор и является одним из лидеров команды.

Лассина Траоре (1 матч в заявке) (Шахтер)

Этот парень попал в наш список только по формальным признакам. Мы просто не можем обойти вниманием нападающего Шахтера, который за весь розыгрыш ЛЧ 18/19 лишь однажды попал в заявку Аякса. Зато на какой матч! За драматическим полуфиналом с Тоттенхэмом 18-летний парень наблюдал со скамейки запасных. К сожалению, карьера Траоре не перестает испытывать его на прочность. В прошлом месяце Лассина снова тяжело травмировался и надолго вылетел из обоймы Шахтера.