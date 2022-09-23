Английский футбол в нынешнем сезоне получил немало вызовов, с последствиями которых будет очень трудно разобраться.

Перед паузой на матчи сборных АПЛ была вынуждена перенести часть матчей из-за мероприятий по чествованию памяти королевы Елизаветы II. Вскоре после возвращения клубного футбола англичан ожидают новые проблемы.

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Половина поединков 10-го тура может не состояться из-за очередной забастовки железнодорожников, сообщает TheSun. Прежде всего речь идет о поединках Брайтон – Тоттенхэм и Челси – Вулверхэмптон, которые запланированы на 8 октября. Также под угрозой Лестер – Борнмут, Манчестер Сити – Саутгемптон и Ньюкасл – Брентфорд.

Напомним, протесты железнодорожников уже привели к переносу матча Брайтон – Кристал Пэлас. Следовательно, АПЛ рискует погрузиться в полный хаос из-за проблем с календарем. Только сентябрь, а уже приходится искать резервные даты для большого количества матчей. Ситуацию осложняет также чемпионат мира, который в этом году состоится посреди клубного сезона в Европе.