Англійський футбол у нинішньому сезоні отримав чимало викликів, з наслідками яких буде дуже важко розібратися.

Перед паузою на матчі збірних АПЛ була змушена перенести частину матчів через заходи зі вшанування пам'яті королеви Єлизавети ІІ. Невдовзі після повернення клубного футболу на англійців очікують нові проблеми.

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Половина поєдинків 10-го туру може не відбутися через черговий страйк залізничників, повідомляє TheSun. Передусім йдеться про поєдинки Брайтон – Тоттенхем і Челсі – Вулверхемптон, які заплановані на 8 жовтня. Також під загрозою Лестер – Борнмут, Манчестер Сіті – Саутгемптон та Ньюкасл – Брентфорд.

Нагадаємо, протести залізничників вже призвели до перенесення матчу Брайтон – Крістал Пелас. Відтак, АПЛ ризикує поринути у цілковитий хаос через проблеми з календарем. Лише вересень, а вже доводиться шукати резервні дати для великої кількості матчів. Ситуацію ускладнює також чемпіонат світу, який цьогоріч відбудеться посеред клубного сезону в Європі.