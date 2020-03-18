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АПЛ готовит план возобновления чемпионата даже в условиях коронавируса – известны подробности

13:26 155 Читати українською
АПЛ готовит план возобновления чемпионата даже в условиях коронавируса – известны подробности
Манчестер Сити – Ливерпуль / Getty Images

Английская Прремьер-лига не исключает вариант, что матчи придется проводить даже в случае продолжения эпидемии коронавируса.

Клубы АПЛ разработали план по "спасению" текущего сезона, информирует Sun.

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Решение может быть принято под давлением трансляторов, которые не хотят терять бешеные деньги из-за отсутствия матчей. Команды будут проводить игры за закрытыми дверями и на нейтральных полях, тогда болельщики смогут смотреть футбол по крайней мере по телевизору. Приоритетный регион – Мидлендс, который расположен в центре страны и будет максимально доступным для большинства команд. Будет выбрано ограниченное количество стадионов, на которые будут допускать как можно меньше врачей и представителей органов безопасности.

Более детальный план должны представить в четверг (19 марта) на заседании клубов АПЛ. Для завершения английского чемпионата осталось сыграть 92 матча.

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