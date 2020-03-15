Серия А может возобновиться только в мае – новый вариант завершения чемпионата Италии 2019/20

Похоже, матчи чемпионата Италии болельщики увидят еще нескоро.

Италия первой из топ-чемпионатов Европы приостановила футбольное первенство. Сейчас пауза запланирована до 3 апреля, но все указывает на то, что ее придется продлить из-за пандемии коронавируса COVID-19. В Италии уже несколько дней введен карантин на территории всей страны, но пока болезнь не то, что не отступает, но и набирает обороты.

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Врачи практически всех клубов уверены, что паузу в чемпионате придется продлить. Учитывая участившиеся случаи заболевания среди действующих футболистов, вероятен вариант, что Серия А возобновится только 3 мая и завершится в конце июня, информирует La Repubblica.

Среди клубов Серии А больше всего пострадала Сампдория – 7 больных игроков. Трое инфицированных есть в составе Фиорентины и один – у Ювентуса (Даниэле Ругани).

Напомним, во вторник, 17 марта, состоится экстренное заседание УЕФА, на котором, как ожидается, объявят о переносе Евро-2020.

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