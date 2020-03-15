toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС ЗАРЯ - ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ - ДЕСНА

Серия А может возобновиться только в мае – новый вариант завершения чемпионата Италии 2019/20

11:13 81 Читати українською
Серия А может возобновиться только в мае – новый вариант завершения чемпионата Италии 2019/20
Серия А на паузе / фото из открытых источников

Похоже, матчи чемпионата Италии болельщики увидят еще нескоро.

Италия первой из топ-чемпионатов Европы приостановила футбольное первенство. Сейчас пауза запланирована до 3 апреля, но все указывает на то, что ее придется продлить из-за пандемии коронавируса COVID-19. В Италии уже несколько дней введен карантин на территории всей страны, но пока болезнь не то, что не отступает, но и набирает обороты.

Роналду превратил свои отели в больнице – португалец присоединился к борьбе с коронавирусом

Врачи практически всех клубов уверены, что паузу в чемпионате придется продлить. Учитывая участившиеся случаи заболевания среди действующих футболистов, вероятен вариант, что Серия А возобновится только 3 мая и завершится в конце июня, информирует La Repubblica.

Среди клубов Серии А больше всего пострадала Сампдория – 7 больных игроков. Трое инфицированных есть в составе Фиорентины и один – у Ювентуса (Даниэле Ругани).

Напомним, во вторник, 17 марта, состоится экстренное заседание УЕФА, на котором, как ожидается, объявят о переносе Евро-2020.

Ювентус пішов шляхом PornHub, Мессі продає одяг, а син Роналду грається зі світом – футбол на карантині

blog_ava
Ювентус попытается подписать Холанда – туринцы воспользуются пунктом в контракте форварда
06:00
350
Теги
коронавирус Италия Серия А
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
57
мин
Заря
14:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук