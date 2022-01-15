"Де були найбільші підйомні? Мабуть, у Казахстані. 200 тисяч? Не зовсім. Там була дуже складна схема розрахунків", – сказав Антонов у програмі "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

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Нагадаємо, Олексій виступав у чемпіонаті Казахстану за Актобе з 2014 по 2015 роки. У 19 матчах він забив 9 голів. Загалом, протягом кар'єри встиг пограти за українські Дніпро, Металіст, Зорю, Іллічівець, Кривбас та Чорноморець, російську Кубань, азербайджанську Габалу, угорський Дьормот та латвійський Вентспілс. Нині 35-річний фахівець працює у тренерському штабі Романа Григорчука у Чорноморці.

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