"Эмоции положительные, очень рад, что получилось забить. Шла контратака, и я видел, что была свободная зона, которую нужно заполнять. Получилось так, как говорил тренер. Мистер просит заполнять свободное пространство при контратаках, и мы на тренировках много отрабатывали подачи и удары.

Динамо – Базель – 4:4 – видео голов и обзор матча

Приглашение от Динамо? Это было очень приятно и неожиданно. Мне позвонили и сказали, что Мистер хочет посмотреть на меня и я поеду на сборы с Динамо. Я очень обрадовался. Ждал этого момента. Возможно, обратил на себя внимание удачной игрой против Динамо в чемпионате Украины. Думаю, тренерский штаб "бело-синих" просматривает все игры и выбирает футболистов, которые подходят под стиль игры команды. Как приняли в Динамо? Ребята – хорошие и дружелюбные. Поэтому все отлично, эмоции только положительные", – приводит слова Антюха официальный сайт киевлян.

Напомним, Динамо и Базель разошлись феерической ничьей (4:4), а Антюх открыл счет в поединке. Права на игрока принадлежат Колосу.

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