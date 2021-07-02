"Емоції позитивні, дуже радий, що вийшло забити. Йшла контратака, і я бачив, що була вільна зона, яку потрібно було заповнювати. Вийшло так, як говорив тренер. Містер просить заповнювати вільний простір при контратаках, і ми на тренуваннях багато відпрацьовували подачі й удари.

Динамо – Базель – 4:4 – відео голів та огляд матчу

Запрошення від Динамо? Це було дуже приємно та несподівано. Мені подзвонили та сказали, що Містер хоче подивитися на мене і я поїду на збори з Динамо. Я дуже зрадів. Чекав на цей момент. Можливо, звернув на себе увагу вдалою грою проти Динамо в чемпіонаті України. Думаю, тренерський штаб "біло-синіх" переглядає всі ігри та обирає футболістів, які підходять під стиль гри команди. Як прийняли в Динамо? Хлопці – хороші та дружні. Тому все відмінно, емоції тільки позитивні", – наводить слова Антюха офіційний сайт киян.

Нагадаємо, Динамо та Базель розійшлись феєричною нічиєю (4:4), а Антюх відкрив рахунок у поєдинку. Права на гравця належать Колосу.

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