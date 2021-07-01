Динамо – Базель – 4:4 – видео голов и обзор матча
Динамо и Базель устроили феерическую перестрелку в спарринге. Смотрите видео главных моментов матча Динамо – Базель на Футбол 24.
Счет открыл Денис Антюх, который находится на просмотре и пытается поразить Мирчу Луческу. Уже через 7 минут Сирота замкнул подачу с углового, но Динамо не удержало преимущество даже до перерыва. Касами мощным ударом "прошил" Бойко, а Кабрал четко реализовал пенальти за нарушение того же Антюха – 2:2.
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С таки же счетом завершилась и вторая половина, правда, на этот раз команды стреляли по очереди. Со стороны Динамо забивали Леднев и еще один потенциальный новичок – Коробенко. Базель ответил дублем Кабрала и точкой от Маршана, который хитро исполнил штрафной удар под стенкой.