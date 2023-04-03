"Я бы хотел, чтобы он завершил карьеру в Барсе, это желание. Я не говорю, что он должен уйти или не уйти из ПСЖ. Я рад видеть его в чемпионате Франции. Но освистывание в прошлый раз не помогло.

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Тринадцать голов, тринадцать результативных передач (в Лиге 1 этого сезона – прим.). Мы говорим о нынешнем лучшем игроке мира, хорошо? Это о любви к игре, о том, что он сделал для Барселоны. Он пошел не так, как должен. Это то, что все еще беспокоит меня, и я думаю, что это беспокоит его тоже", – сказал Анри в эфире Prime Video Sport.

По слухам, обладатель 7 "Золотых мячей" не будет продлевать контракт с ПСЖ. Барселона уже заявила о намерениях вернуть легенду.

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