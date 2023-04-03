"Я б хотів, щоб він завершив кар'єру в Барсі, це бажання. Я не кажу, що він повинен піти або не піти з ПСЖ. Я радий бачити його в чемпіонаті Франції. Але освистування минулого разу не допомогло.

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Тринадцять голів, тринадцять результативних передач (у Лізі 1 цього сезону – прим.). Ми говоримо про нинішнього найкращого гравця світу, добре? Це про любов до гри, про те, що він зробив для Барселони. Він пішов не так, як мав би. Це те, що все ще турбує мене, і я думаю, що це турбує його теж", – сказав Анрі в етері Prime Video Sport.

За чутками, володар 7 "Золотих м'ячів" не продовжуватиме контракт з ПСЖ. Барселона вже заявила про наміри повернути легенду.

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