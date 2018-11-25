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Анри прокомментировал свою первую победу во главе Монако, которой прервал фантастическую безвыигрышную серию

13:46 50 Читати українською
Анри прокомментировал свою первую победу во главе Монако, которой прервал фантастическую безвыигрышную серию
Тьерри Анри / Twitter

Главный тренер Монако Тьерри Анри поделился впечатлениями от первого победного матча во главе монегасков.

"Победа – огромное облегчение. Она была необходима нам. Я счастлив за игроков и болельщиков. Важно, как ты побеждаешь, но об этом подумаем позже. Успех нас немного успокоит.

Но мы не перегорим, ведь это только начало – мы до сих пор в зоне вылета. Впереди нас ждет еще много поединков. Фалькао? Он показал себя. Однако я также хотел бы отметить Бадиашиля и Пьера-Габриэля. Я рад за команду", – цитирует Анри официальный сайт Монако.

Напомним, что Монако в 14 туре Лиги 1 переиграл Кан (0:1) и прервал 16-матчевую безвыигрышную серию. Клуб находится на предпоследнем месте в турнирной таблице. Анри одержал первую победу в качестве главного тренера – в 6 предыдущих матчах он имел 2 ничьи и 4 поражения.

Франция14 турМишель Д'Орнано (Кан)

Кан - Монако: Суббота 24 ноября 2018

Кан
Матч окончен
0 : 1
Монако
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Монако Монако Франция Тьерри Анри Тьерри Анри Кан - Монако
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