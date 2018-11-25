Анрі прокоментував свою першу перемогу на чолі Монако, якою перервав фантастичну безвиграшну серію

Головний тренер Монако Тьєррі Анрі поділився враженнями від першого переможного матчу на чолі монегасків.

"Перемога – величезне полегшення. Вона була необхідна нам. Я щасливий за гравців і вболівальників. Важливо, як саме ти перемагаєш, але про це подумаємо згодом. Успіх нас трохи заспокоїть.

Але ми не перегоримо, адже це тільки початок – ми досі в зоні вильоту. Попереду на нас чекає ще багато поєдинків. Фалькао? Він показав себе. Однак я також хотів би відзначити Бадіашіля та П'єра-Габріеля. Я радий за команду", – цитує Анрі офіційний сайт Монако.

Нагадаємо, що Монако в 14 турі Ліги 1 переграв Кан (0:1) і перервав 16-матчеву безвиграшну серію. Клуб перебуває на передостанньому місці в турнірній таблиці. Анрі здобув першу перемогу в ролі головного тренера – у 6 попередніх матчах він мав 2 нічиї та 4 поразки.