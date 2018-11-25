toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ОЛЕКСАНДРІЯ - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КУБОК ЛІБЕРТАДОРЕС

Анрі прокоментував свою першу перемогу на чолі Монако, якою перервав фантастичну безвиграшну серію

13:36 220 Читать на русском
Анрі прокоментував свою першу перемогу на чолі Монако, якою перервав фантастичну безвиграшну серію
Тьєррі Анрі / Twitter

Головний тренер Монако Тьєррі Анрі поділився враженнями від першого переможного матчу на чолі монегасків.

"Перемога – величезне полегшення. Вона була необхідна нам. Я щасливий за гравців і вболівальників. Важливо, як саме ти перемагаєш, але про це подумаємо згодом. Успіх нас трохи заспокоїть.

Але ми не перегоримо, адже це тільки початок – ми досі в зоні вильоту. Попереду на нас чекає ще багато поєдинків. Фалькао? Він показав себе. Однак я також хотів би відзначити Бадіашіля та П'єра-Габріеля. Я радий за команду", – цитує Анрі офіційний сайт Монако.

Нагадаємо, що Монако в 14 турі Ліги 1 переграв Кан (0:1) і перервав 16-матчеву безвиграшну серію. Клуб перебуває на передостанньому місці в турнірній таблиці. Анрі здобув першу перемогу в ролі головного тренера – у 6 попередніх матчах він мав 2 нічиї та 4 поразки.

Франція14 турМішель Д'Орнано (Кан)

Кан - Монако: Субота 24 листопада 2018

Кан
Матч завершено
0 : 1
Монако
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Монако Монако Франція Тьєррі Анрі Тьєррі Анрі Кан - Монако
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
3
хв
Олександрія
19:30
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук