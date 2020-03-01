Анри одержал первую победу во главе Монреаль Импакт

В МЛС стартовал новый сезон, который обещает быть очень интересным.

МЛС, 1-й тур

Монреаль Импакт – Нью-Ингленд Революшн – 2:1

Голы: Киото, 37, Уррути, 80 – Банбери, 13

Интер судится с командой Бекхэма из-за названия клуба – Фемида стала на сторону миланцев

Гости быстро открыли счет, но французский специалист Монреаля не позволил расклеиться своей команде и уже к перерыву на табло снова была ничья.

Во втором тайме хозяева были активнее и дожали Нью-Ингленд Революшн в конце матча.

Монреаль Импакт благодаря победе временно возглавил Восточную Конференцию МЛС. Напомним, Анри в ноябре возглавил новую команду. Напомним, последним местом работы 42-летнего француза был Монако, откуда специалиста уволили через три месяца после назначения.

Наш успіх – стрес і втрачені кілограми": розбірки Ібри, Венгера, Анрі та Аллегрі – перемогти 3:0 і... вилетіти з ЛЧ