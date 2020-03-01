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Анри одержал первую победу во главе Монреаль Импакт

09:23 4 Читати українською
Анри одержал первую победу во главе Монреаль Импакт
Тьерри Анри / Фото Монреаль Импакт

В МЛС стартовал новый сезон, который обещает быть очень интересным.

МЛС, 1-й тур

Монреаль Импакт – Нью-Ингленд Революшн – 2:1

Голы: Киото, 37, Уррути, 80 – Банбери, 13

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Гости быстро открыли счет, но французский специалист Монреаля не позволил расклеиться своей команде и уже к перерыву на табло снова была ничья.

Во втором тайме хозяева были активнее и дожали Нью-Ингленд Революшн в конце матча.

Монреаль Импакт благодаря победе временно возглавил Восточную Конференцию МЛС. Напомним, Анри в ноябре возглавил новую команду. Напомним, последним местом работы 42-летнего француза был Монако, откуда специалиста уволили через три месяца после назначения.

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Мир Франция МЛС Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн Тьерри Анри Тьерри Анри Монреаль Импакт Монреаль Импакт
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