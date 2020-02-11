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Интер судится с командой Бекхэма из-за названия клуба – Фемида стала на сторону миланцев

00:50 27 Читати українською
Интер судится с командой Бекхэма из-за названия клуба – Фемида стала на сторону миланцев
Салли Мунтари и Дэвид Бекхэм / Фото ФК Милан

Интер Майами может в ближайшее время сменить название клуба.

Суд на первом заседании признал правоту миланского клуба в споре с Интером Майами, сообщает Football Spotlite.

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Напомним, недоразумения между сторонами возникли из-за эмблемы и названия клуба из США, в лагере Интера считают, что их коллеги из Майами позаимствовали у них имя и идею для логотипа.

Если в дальнейших заседаниях представители Фемиды не услышат весомых аргументов от стороны обвинения, то клуб могут заставить изменить название и эмблему. Напомним, совладельцем Интер Майами является Дэвид Бекхэм. Команда уже через месяц дебютирует в МЛС.

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Теги
Интер Интер Италия МЛС Интер Майами Интер Майами Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм
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