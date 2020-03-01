Анрі здобув першу перемогу на чолі Монреаль Імпакт

У МЛС стартував новий сезон, який обіцяє бути дуже цікавим.

МЛС, 1-й тур

Монреаль Імпакт – Нью-Інгленд Революшн – 2:1

Голи: Кіото, 37, Урруті, 80 – Банбері, 13

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Гості швидко відкрили рахунок, але французький фахівець Монреаля не дозволив розклеїтись своїй команді і вже до перерви на табло знову була нічия.

У другому таймі господарі були активніші і дотиснули Нью-Інгленд Революшн наприкінці матчу.

Монреаль Імпакт завдяки перемозі тимчасово очолив Східну Конференцію МЛС. Нагадаємо, Анрі у листопаді очолив нову команду. Нагадаємо, останнім місцем роботи 42-річного француза був Монако, звідки фахівця звільнили через три місяці після призначення.

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