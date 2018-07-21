Анрі може очолити Астон Віллу

Колишній нападник лондонського Арсенала, член штабу збірної Бельгії Тьєррі Анрі може розпочати самостійну тренерську кар'єру в Астон Віллі.

40-річний француз невдовзі може очолити команду з Бірмінгема, стверджує The Sun.

Напередодні єгипетський мільярдер Нассеф Савіріс придбав контрольний пакет акцій Астон Вілли й може розпочати зміни в клубі з відставки головного тренера. Наразі "вілланів" тренує Стів Брюс, який минулого сезону вивів команду до фіналу плей-офф Чемпіоншипу. Там бірмінгемці мінімально поступилися Фулхему.

На ЧС-2018 Тьєррі Анрі входив до тренерського штабу Роберто Мартінеса, під керівництвом якого збірна Бельгії здобула бронзу Мундіалю. Після чемпіонату світу Анрі покинув Sky Sports, де працював експертом. Тоді він пояснив таке рішення бажанням зосередитися на тренерській роботі.

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