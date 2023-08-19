Бывший футболист Барселоны и Арсенала Тьерри Анри, работающий на телевидении, уже в ближайшее время вернется к тренерской работе – специалист возглавит молодежную сборную Франции. Об этом пишет Le Parisien.

Молодежная сборная Украины официально получила нового тренера – полуфинал Евро стал для Ротаня последним в команде U-21.

По сообщению источника, переговоры между Анри и Французской футбольной федерацией находятся на завершающей стадии, и ожидается, что соглашение будет достигнуто в ближайшее время.

Сообщается, что Анри лично сообщил своим близким, что возглавит сборную Франции U-21. Среди других претендентов на этот пост были Жюльен Стефан, Сабри Ламуччи и Джоселин Гурвеннек.

Напомним, Сильвен Риполль покинул пост наставника французской молодежки – федерация футбола Франции решила расстаться с бывшим главным тренером после вылета от Украины в четвертьфинальной стадии Евро-2023.

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