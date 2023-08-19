Анрі близький до відновлення тренерської кар'єри – легенда замінить фахівця, якого звільнили за поразку від України
Тьєррі Анрі змінить Сільвена Ріполля на посаді наставника молодіжної збірної Франції.
Колишній футболіст Барселони та Арсенала Тьєррі Анрі, який нині працює на телебаченні, вже найближчим часом повернеться до тренерської роботи – фахівець очолить молодіжну збірну Франції. Про це пише Le Parisien.
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За повідомленням джерела, переговори між Анрі та Французькою футбольною федерацією перебувають на завершальній стадії, і очікується, що угода буде досягнута найближчим часом.
Повідомляється, що Анрі особисто повідомив своїх близьких, що очолить збірну Франції U-21. Серед інших претендентів на цю посаду були Жюльєн Стефан, Сабрі Ламучі та Джоселін Гурвеннек.
Нагадаємо, Сільвен Ріполль покинув пост наставника французької молодіжки – федерація футболу Франції вирішила попрощатися з колишнім головним тренером після невтішного вильоту від України в чвертьфінальній стадії Євро-2023.
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