Колишній футболіст Барселони та Арсенала Тьєррі Анрі, який нині працює на телебаченні, вже найближчим часом повернеться до тренерської роботи – фахівець очолить молодіжну збірну Франції. Про це пише Le Parisien.

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За повідомленням джерела, переговори між Анрі та Французькою футбольною федерацією перебувають на завершальній стадії, і очікується, що угода буде досягнута найближчим часом.

Повідомляється, що Анрі особисто повідомив своїх близьких, що очолить збірну Франції U-21. Серед інших претендентів на цю посаду були Жюльєн Стефан, Сабрі Ламучі та Джоселін Гурвеннек.

Нагадаємо, Сільвен Ріполль покинув пост наставника французької молодіжки – федерація футболу Франції вирішила попрощатися з колишнім головним тренером після невтішного вильоту від України в чвертьфінальній стадії Євро-2023.

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