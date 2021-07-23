Бидейл – коллектив из 11-го дивизиона Англии – покорил социальные сети оригинальной формой, которая разрабатывалась с благородными намерениями.

Бидейл представил общественности нетипичную прозрачную экипировку. На ней изображены номер, фамилии игроков, спонсоры и... стрелки, указывающие на мужские половые органы.

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Этой формой маленький английский клуб хотел привлечь внимание общественности к проблеме рака простаты и призвать болельщиков регулярно проходить медицинское обследование. "Не забудь это проверить", – написано напоминание на форме.

Стоит заметить, что Бидейл не первый раз разрабатывает что-то оригинальное. В прошлых сезонах команда выступала в обмундировании с морковью и терками, с картофельным пюре, сосисками и зеленым горошком или даже с хот-догами, горчицей и кетчупом.

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El @AfcBedale lanzó un kit transparente, ahora sí lo he visto todo. pic.twitter.com/wYkz7ZwsEI — Gustavo Psonkevich (@GusCamisetas) July 21, 2021