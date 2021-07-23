Англійський клуб представив прозору форму з вказівниками на чоловічі геніталії – благородні мотиви
Бідейл – колектив з 11-го дивізіону Англії – підкорив соціальні мережі оригінальною формою, яка розроблялась із благородними намірами.
Бідейл представив громадськості нетипове прозоре екіпірування. На ньому зображені номер, прізвища гравців, спонсори та... стрілки, які вказують на чоловічі статеві органи.
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Цією формою маленький англійський клуб хотів привернути увагу спільноти до проблеми раку простати та закликати вболівальників регулярно проходити медичне обстеження. "Не забудь це перевірити", – написане нагадування на формі.
Варто зауважити, що Бідейл не вперше розробляє щось оригінальне. У минулих сезонах команда виступала в обмундируванні з морквою і терками, з картопляним пюре, сосисками і зеленим горошком чи навіть з хот-догами, гірчицею та кетчупом.
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