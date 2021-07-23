Бідейл представив громадськості нетипове прозоре екіпірування. На ньому зображені номер, прізвища гравців, спонсори та... стрілки, які вказують на чоловічі статеві органи.

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Цією формою маленький англійський клуб хотів привернути увагу спільноти до проблеми раку простати та закликати вболівальників регулярно проходити медичне обстеження. "Не забудь це перевірити", – написане нагадування на формі.

Варто зауважити, що Бідейл не вперше розробляє щось оригінальне. У минулих сезонах команда виступала в обмундируванні з морквою і терками, з картопляним пюре, сосисками і зеленим горошком чи навіть з хот-догами, гірчицею та кетчупом.

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El @AfcBedale lanzó un kit transparente, ahora sí lo he visto todo. pic.twitter.com/wYkz7ZwsEI — Gustavo Psonkevich (@GusCamisetas) July 21, 2021