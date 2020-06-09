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Английские Лиги 1 и 2 досрочно завершили сезон – итоговые таблицы потерпели измения

18:37 67 Читати українською
Английские Лиги 1 и 2 досрочно завершили сезон – итоговые таблицы потерпели измения
Ковентрм – Ротерхем / Getty Images

Команды третьего и четвертого по силе дивизионов чемпионата Англии досрочно прекратили соревнования.

Клубы Лиги 1 и Лиги 2 проголосовали за окончание сезона, сообщает издание Sky Sports.

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В обоих лигах сформировали итоговые таблицы на основе среднего показателя команд по набранным очкам. Как следствие, в Чемпионшип из Лиги 1 напрямую попали Ковентри Сити и Ротерхэм, а команды, занявшие места с третьего по шестое определят в плеф-офф еще одного обладателя путевки.

Из Лиги 2 в высший дивизион поднялись сразу три коллектива – Суиндон, Крю и Плимут.

К слову, Чемпионшип возобновит сезон вслед за АПЛ 20 июня.

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Англия Ротерхэм Ротерхэм Плимут Плимут Английская футбольная лига (EFL) Футбольная ассоциация Англии (FA) Ковентри Сити Ковентри Сити
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