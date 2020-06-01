toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Чемпионшип возобновит сезон вслед за АПЛ – официальное решение

07:30 21 Читати українською
Чемпионшип возобновит сезон вслед за АПЛ – официальное решение
Лидс – Вест Бромвич / Getty Images

Чемпионшип старается не отставать от "старшего брата" в вопросе возобновления матчей.

Второй по силе дивизион Англии вернется 20 июня, говорится в заявлении на официальном сайте.

АПЛ получила требование о проведении матчей на нейтральных полях, – Daily Mail

Клубы согласились играть при соблюдении всех мер безопасности и без болельщиков. До завершения чемпионата осталось 9 туров регулярной части и плей-офф. Ожидается, что последний матч сезона 2019/20 состоится около 30 июля – именно тогда финалисты плей-офф разыграют путевку в АПЛ.

Напомним, лидером Чемпионшипа перед паузой шел Лидс с 71 очком. В спину команде Бьелсы дышит Вест Бромвич, у которого лишь на один пункт меньше, а замыкает тройку Фулхэм – 64.

Золоті 80-ті: лідери Динамо дивують світ, ідол Вест Хема до народження Ярмоленка і ще 27 фото "старої школи"

blog_ava
"Какой гений утверждал, что это предотвратит травмы?": Гасперини возмущен новым правилом
06:00
91
Теги
Англия Чемпионшип
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
0
мин
Кельн
21:30
РБ Лейпциг
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук