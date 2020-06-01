Чемпионшип возобновит сезон вслед за АПЛ – официальное решение

Чемпионшип старается не отставать от "старшего брата" в вопросе возобновления матчей.

Второй по силе дивизион Англии вернется 20 июня, говорится в заявлении на официальном сайте.

АПЛ получила требование о проведении матчей на нейтральных полях, – Daily Mail

Клубы согласились играть при соблюдении всех мер безопасности и без болельщиков. До завершения чемпионата осталось 9 туров регулярной части и плей-офф. Ожидается, что последний матч сезона 2019/20 состоится около 30 июля – именно тогда финалисты плей-офф разыграют путевку в АПЛ.

Напомним, лидером Чемпионшипа перед паузой шел Лидс с 71 очком. В спину команде Бьелсы дышит Вест Бромвич, у которого лишь на один пункт меньше, а замыкает тройку Фулхэм – 64.

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