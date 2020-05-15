Английская Лига 2 хочет досрочно завершить сезон

Команды четвертого по силе дивизиона чемпионата Англии не готовы возобновлять прерванный пандемией коронавируса сезон 2019/20.

Участники Лиги 2 проголосовали за досрочное завершение чемпионата, сообщает The Telegraph.

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Клубы хотят сформировать итоговую таблицу на основе среднего показателя команд по набранным очкам. Это позволит определить тройку команд, которые поднимутся в Лигу 1. Еще один обладатель путевки в высший дивизион определится в двухматчевом противостоянии. С другой стороны, клубы Лиги 2 проголосовали против вылета Стивенейджа, идущего последним.

Это решение клубов Лиги 2 имеет рекомендательный характер. Его еще должны утвердить Английская футбольная лига и Футбольная ассоциация Англии. Тройка лидеров первенства пока выглядит так: Кру, Суиндон и Плимут.

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