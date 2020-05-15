Арсенал 16 лет назад завершил свой уникальный беспроигрышный сезон АПЛ – "канониры" красиво отметили дату

15 мая 2004 года Арсенал сотворил невозможное – прошел весь сезон Премьер-лиги без единого поражения.

В этот день 16 лет назад Арсенал обыграл Лестер и стал непобедимым чемпионом Англии. "Канониры" не просто выиграли титул, а прошли сезон без единого поражения: 26 побед, 12 ничьих. Такое не удавалось никому ни до этого, ни после. Команду Арсена Венгера назвали "The Invincibles".

Чемпионство 2003/04 до сих пор остается последним для лондонского клуба. Арсенал гордится тем достижением и не упускает возможности напомнить о нем своим болельщикам. Сегодня "канониры" в Twitter везде удалили букву L (Lose – проиграть).

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