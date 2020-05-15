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Англійська Ліга 2 хоче достроково завершити сезон

22:52 56 Читать на русском
Англійська Ліга 2 хоче достроково завершити сезон
Кру – лідер першості / ФК Кру Александра

Команди четвертого за силою дивізіону чемпіонату Англії не готові відновлювати перерваний пандемією коронавірусу сезон 2019/20.

Учасники Ліги 2 проголосували за дострокове завершення чемпіонату, повідомляє The Telegraph.

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Клуби хочуть сформувати підсумкову таблицю на основі середнього показника команд за набраними очками. Це дозволить визначити трійку команд, які піднімуться до Ліги 1. Ще один володар путівки до вищого дивізіону визначиться у двоматчевому протистоянні. З іншого боку, клуби Ліги 2 проголосували проти вильоту Стівенейджа, який іде останнім.

Це рішення клубів Ліги 2 має рекомендаційний характер. Його ще мають затвердити Англійська футбольна ліга та Футбольна асоціація Англії. Трійка лідерів першості наразі виглядає так: Кру, Свіндон і Плімут.

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Теги
коронавірус Англія Футбольна асоціація Англії (FA) Англійська футбольна ліга (EFL)
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