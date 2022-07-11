Евро-2022. Группа D, 1 тур

Бельгия – Исландия – 1:1

Голы: Ванхаэвермаэт, 67(п) – Торвальдсдоттир, 50

Незабитый пенальти: Торвальдсдоттир, 33

Франция – Италия – 5:1

Голы: Гейоро, 9, 40, 45, Котото, 12, Каскарино, 38 – Пьемонте, 76

Программу игрового дня открыл эмоциональный поединок. Исландия все контролировала, но ошибки стоили победы. Берглинд Торвальдсдоттир в первом тайме бездарно исполнила пенальти. Зато после перерыва таки забила. Немного позже Бельгия показала своим соперницам, как следует исполнять 11-метровые. Паненка от Ванхаэвермаэт была идеальной. На последних минутах обе команды претендовали на еще один пенальти. Арбитры не повелись. Яркая ничья, не устраивающая никого.

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Франция находится в числе главных фаворитов на победу в турнире. Италия немного отстает. Хотя сегодняшняя встреча намекает, что отстает катастрофически. Забавно, что именно у аппенинок возник первый момент для взятия ворот. Барбара Бонансера распорядилась им просто ужасно. А дальше на поле была только одна команда.

Еще до перерыва француженки оформили подлинное унижение. Лаура Джулиани достала из сетки собственных ворот 5 мячей. Защита Италии позволяла соперницам забивать на любой вкус. Наконец, Франция установила рекорд – раньше ни одна сборная не забивала 5 голов на чемпионате Европы еще в первом тайме. А Грейс Гейоро стала первой в истории, кому на таких же условиях дался хет-трик.

Вторая половина поединка прошла в равной борьбе. Иногда Италия доминировала, даже сумела забить гол престижа. Правда, здесь больше вопросов к Франции, которая просто могла экономить силы на следующие матчи.