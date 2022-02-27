"Ми солідарні з Україною і повністю засуджуємо звірства, вчинені російськими лідерами. ФА може підтвердити, що ми не гратимемо проти Росії на всіх міжнародних змаганнях у найближчому майбутньому.

Польща категорично відмовилась від матчу проти росіян після заяви ФІФА

Це включає будь-який потенційний матч на дорослому рівні, серед вікових категорій або у парафутболі", – йдеться у повідомленні асоціації у твіттері.

Нагадаємо, президент Польського футбольного союзу Цезари Кулеша заявив, що Польща не гратиме з росіянами, зокрема, і у рамках відбору до ЧС-2022.

Росія напала на Україну: Шева вийшов на мітинг у Лондоні, ФІФА карає окупантів, але цього мало (LIVE)