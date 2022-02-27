Санкций со стороны международной федерации футбола в отношении россиян недостаточно для Польского футбольного союза.

Президент Польского футбольного союза Цезары Кулеша не намерен позволить своей сборной играть с россиянами, даже если те будут под нейтральными цветами, сообщает meczyki.

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"Сегодняшнее решение ФИФА абсолютно неприемлемо. Мы не заинтересованы участвовать в этой игре создания видимости. Наша позиция остается неизменной – сборная Польши не будет играть с россиянами, как бы ни называлась команда", – приводит издание слова Кулеши.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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