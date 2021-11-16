Поединок 10-го тура отбора на ЧМ-2022 против Сан-Марино (10:0) станет для главной команды Англии памятным из-за нескольких установленных достижений.

Победа над представителями карликовой страны позволила Англии выйти в финальную часть ЧМ-2022. Также эта победа позволила побить сразу несколько рекордов.

Сан-Марино – Англия – 0:10 – видео голов и обзор матча

"Три льва" одержали 15 побед, забили 52 мяча и провели 14 матчей без пропущенных голов в 2021-м, что является лучшими результатами команды в течение календарного года за все время. Также победа над Сан-Марино со счетом 10:0 стала самой большой выездной в истории британцев.

Кроме Англии, участие в Мундиале уже гарантировали Катар, Дания, Германия, Бразилия, Франция, Бельгия, Хорватия, Испания, Сербия и Швейцария. Жеребьевка финальной части состоится в апреле 2022 года.

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