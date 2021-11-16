Поєдинок 10-го туру відбору на ЧС-2022 проти Сан-Маріно (10:0) стане для головної команди Англії пам'ятним через кілька встановлених досягнень.

Перемога над представниками карликової країни подарувала Англії пряму путівку у фінальну частину ЧС-2022. Також ця звитяга дозволила побити одразу кілька рекордів.

Сан-Маріно – Англія – 0:10 – відео голів та огляд матчу

"Три леви" здобули 15 перемог, забили 52 м'ячі та провели 14 матчів без пропущених голів у 2021-му, що є найкращими результатами команди протягом календарного року за весь час. Також звитяга над Сан-Маріно із рахунком 10:0 стала найбільшою виїзною в історії британців.

Окрім Англії, участь у Мундіалі вже гарантували Катар, Данія, Німеччина, Бразилія, Франція, Бельгія, Хорватія, Іспанія, Сербія та Швейцарія. Жеребкування фінальної частини відбудеться у квітні 2022-го.

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