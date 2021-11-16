Сан-Марино – Англия – 0:10 – видео голов и обзор матча
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Сан-Марино принимал англичан в рамках последнего тура отбора в ЧМ-2022. Видео голов и обзор матча.
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Только отчаянные рассчитывали, что Сан-Марино сможет "хлопнуть дверью" и отобрать очки у англичан, но на такое развитие событий никто не надеялся.
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Подопечные Гарета Саутгейта не оставили живого места от хозяев, забив 10 безответных мячей. Главным бомбардиром стал Харри Кейн, который оформил покер.
Англия готовится к поездке в Катар. Сан-Марино финишировал последним в группе, пропустив за квалификацию 46 мячей.
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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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