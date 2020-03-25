Европейские лиги не хотят отказываться от предварительного плана завершения сезона – еврокубки также учтут

Представители европейских чемпионатов продолжают поиски оптимального решения для возобновления матчей.

Руководители лиг все еще надеются завершить сезон до 30 июня, информирует Sky Sports.

ФИФА рассматривает беспрецедентное решение проблемы летнего трансферного окна

Для выполнения этой цели придется серьезно изменить календарь внутренних соревнований и еврокубков. Турниры вполне могут поменяться местами – национальные чемпионаты будут играться в течение пяти будних дней недели, а Лига чемпионов и Лига Европы получат время на двух выходных. Специальная комиссия продолжит мониторинг ситуации в разных странах для принятия окончательного решения.

Напомним, почти все лиги согласились на паузу до конца апреля. Единственной страной Европы, которая до сих пор играет в футбол, остается Беларусь.

На титул Ливерпуля не посягают, боязнь грандиозного штрафа, план возобновления сезона – главное из совещания АПЛ