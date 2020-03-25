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Европейские лиги не хотят отказываться от предварительного плана завершения сезона – еврокубки также учтут

16:38 23 Читати українською
Европейские лиги не хотят отказываться от предварительного плана завершения сезона – еврокубки также учтут
Лидер АПЛ и победитель Лиги чемпионов – Ливерпуль / Getty Images

Представители европейских чемпионатов продолжают поиски оптимального решения для возобновления матчей.

Руководители лиг все еще надеются завершить сезон до 30 июня, информирует Sky Sports.

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Для выполнения этой цели придется серьезно изменить календарь внутренних соревнований и еврокубков. Турниры вполне могут поменяться местами – национальные чемпионаты будут играться в течение пяти будних дней недели, а Лига чемпионов и Лига Европы получат время на двух выходных. Специальная комиссия продолжит мониторинг ситуации в разных странах для принятия окончательного решения.

Напомним, почти все лиги согласились на паузу до конца апреля. Единственной страной Европы, которая до сих пор играет в футбол, остается Беларусь.

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