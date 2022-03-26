Англия и Швейцария выиграли свои квалификационные группы к ЧМ-2022, так что в мартовской международной паузе обе сборные могли спокойно провести товарищеский матч. Его провели на "Уэмбли". Мурат Якин привёз в Лондон состав, максимально приближенный к основному, а вот Гарет Саутгейт позволил себе эксперименты – в основе вышли Галлахер, Уайт, Уокер-Питерс и Гехи. Последние два дебютировали за взрослую национальную команду.

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Британцы начали встречу более агрессивно, однако ближе ко второй 10-минутке Швейцария начала перехватывать инициативу. В целом, первая половина первого тайма выглядела динамично и радовала активной работой коллективов возле чужой штрафной – впрочем, моментов не возникало до 22-й минуты. Именно тогда "нати" открыли счёт.

Гости провели затяжную атаку, выиграв все подборы на последней трети поля и завершив эпизод навесом Шакири с правого фланга – Эмболо замкнул. 0:1. Правда, в начале голевой атаки были вопросы по офсайду у Видмера. VAR ничего противозаконного не заметил.

Швейцария на кураже побежала забивать второй гол, едва не добившись поставленной цели на 25-й и 26-й минутах. Сначала мимо левого угла пробил Шакири, а затем Фрай выстрелил с близкой дистанции после подачи с углового – Пикфорд перевёл мяч в перекладину! На 40-й минуте "нати" снова заставили "Уэмбли" хвататься за голову: Шакири ударом с углового флажка попал в штангу, Родригес подхватил отскок и бахнул метров с 12-ти (Пикфорд парировал), а Эмболо добивал – мимо ворот!

Англия сильно страдала от интенсивного прессинга швейцарцев и практически ничем не угрожала обороне Швейцарии. Казалось, что на перерыв команды пойдут при минимальном преимуществе подопечных Мурата Якина, однако в компенсированное время они сами привезли гол. Фрай неудачно выбил мяч, Уокер-Питерс перехватил его, после чего Галлахер исполнил передачу вдоль линии штрафной. Маунт пропустил её на Шоу, а Люк мощным ударом направил мяч точь-в-точь под ближнюю штангу – 1:1!

Англия агрессивно стартовала и во втором тайме, но теперь у команды Гарета Саутгейта были острые эпизоды. Хозяева провели несколько хороших атак с проникающими пасами без завершения, а на 54-й минуте Галлахер вывел Кейна на ударную позицию в штрафной – Омлин парировал! Ещё через минуту забивать должен был Коуди, который полетел замыкать скидку с углового на дальнюю штангу, однако Конор немножко не успел к мячу.

На 61-64 минутах Гарет Саутгейт провёл масштабную ротацию, выпустив Магуайра, Райса, Митчелла (дебютанта), Стерлинга и Грилиша вместо Коуди, Галлахера, Шоу, Уокера-Питерса и Маунта. Швейцарцы тоже освежили состав и даже перехватили инициативу, однако моментов у них не возникало. Англия же могла вырваться вперёд на 73-й минуте в результате дальнего выстрела Уайта – мяч прошёл над поперечиной.

В целом матч выглядел ровно, но швейцарцев снова подвела мелкая ошибка. На 76-й минуте хозяева заработали угловой, Гехи замкнул подачу, а Цубер при блокировке подыграл себе рукой – пенальти! Кейн принялся его исполнять, пробив в левый угол. Без шансов для Омлина. 2:1! Кстати, это был 49-й гол Кейна за сборную Англии (столько же забив Бобби Чарльтон). В истории "трёх львов" больше забивал только Уэйн Руни, у которого 53 гола.

Времени отыграться у гостей хватало, но ничего интересного у чужих ворот они так и не придумали. Как и англичане. В итоге финальный свисток зафиксировал волевую победу подопечных Гарета Саутгейта.

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