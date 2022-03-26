Англія та Швейцарія виграли свої кваліфікаційні групи до ЧС-2022, тож у березневій міжнародній паузі обидві збірні могли спокійно провести товариський матч. Його провели на "Вемблі". Мурат Якін привіз у Лондон склад, максимально наближений до основного, а от Гарет Саутгейт дозволив собі експерименти – в основі вийшли Галлахер, Вайт, Вокер-Пітерс та Гехі. Останні два дебютували за дорослу національну команду.

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Британці розпочали зустріч агресивніше, однак ближче до другої 10-хвилинки Швейцарія почала перехоплювати ініціативу. Загалом, перша половина першого тайму виглядала динамічно й тішила активною роботою колективів біля чужого штрафного – втім, моментів не виникало аж до 22-ї хвилини. Саме тоді "наті" відкрили рахунок.

Гості провели затяжну атаку, вигравши усі підбирання на останній третині поля й завершивши епізод навісом Шакірі з правого флангу – Емболо замкнув. 0:1. Щоправда, на початку гольової атаки були питання щодо офсайду у Відмера. VAR нічого протизаконного не помітив.

Швейцарія на куражі побігла забивати другий гол, ледь не добившись поставленої мети на 25-й та 26-й хвилинах. Спочатку повз лівий кут пробив Шакірі, а потім Фрай вистрілив з близької дистанції після подачі з кутового – Пікфорд перевів м'яч у поперечину! На 40-й же хвилині "наті" знову змусили "Вемблі" хапатись за голову: Шакірі ударом з кутового прапорця влучив у стійку, Родрігес підхопив відскок і бахнув метрів з 12-ти (Пікфорд парирував), а Емболо добивав – повз ворота!

Англія сильно страждала від інтенсивного пресингу швейцарців і практично нічим не загрожувала обороні Швейцарії. Здавалося, що на перерву команди підуть за мінімальної переваги підопічних Мурата Якіна, однак у компенсований час вони самі привезли собі гол. Фрай невдало вибив м'яч, Вокер-Пітерс перехопив його, після чого Галлахер виконав передачу вздовж лінії штрафного. Маунт пропустив її на Шоу, а Люк потужним ударом спрямував м'яч точнісінько під ближню стійку – 1:1!

Англія агресивно стартувала і в другому таймі, але тепер у команди Гарета Саутгейта були гострі епізоди. Господарі провели кілька хороших атак з проникними пасами без завершення, а на 54-й хвилині Галлахер вивів Кейна на ударну позицію в штрафному – Омлін парирував! Ще за хвилину забивати мав Коуді, який полетів замикати скидку з кутового на дальню стійку, однак Конор трішечки не встиг до м'яча.

На 61-64 хвилинах Гарет Саутгейт провів масштабну ротацію, випустивши Магуайра, Райса, Мітчелла (дебютанта), Стерлінга та Гріліша замість Коуді, Галлахера, Шоу, Вокера-Пітерса та Маунта. Швейцарці теж освіжили склад й навіть перехопили ініціативу, однак моментів у них не виникало. Англія ж могла вирватись уперед на 73-й хвилині внаслідок дальнього пострілу Вайта – м'яч пройшов над поперечкою.

В цілому, матч виглядав рівно, але швейцарців знову підвела дрібна помилка. На 76-й хвилині господарі заробили кутовий, Гехі замкнув подачу, а Цубер при блокуванні підіграв собі рукою – пенальті! Кейн взявся його виконувати, пробивши у лівий кут. Без шансів для Омліна. 2:1! До речі, це був 49-й гол Кейна за збірну Англії (стільки ж забив Боббі Чарльтон). В історії "трьох левів" більше забивав тільки Вейн Руні, у якого 53 голи.

Часу відігратись у гостей ще вистачало, але чогось цікавого біля чужих воріт вони так і не вигадали. Як і англійці. У підсумку, фінальний свисток зафіксував вольову перемогу підопічних Гарета Саутгейта.

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