В нормальных обстоятельствах мы бы с вами внимательно следили за этим матчем. Даже экспериментальный состав сборной Бельгии не смог бы заставить переключиться на почти параллельный поединок Англия – Швейцария. Мы бы внимательно присматривались к будущему сопернику сборной Украины в Лиге наций. Однако подробно изучать Ирландию будем уже после победы над ордой. "Пока не до футбола вообще, люди гибнут", - сказал Александр Петраков, а мы с ним согласны.

Похоже, были солидарны и участники отчетного матча. Болельщики – буквально, взяв на трибуны желто-синюю символику. Футболисты – своей игрой. По крайней мере, в первом тайме им тоже было не до футбола. Бельгия немного больше владела мячом, Ирландия была более агрессивной в борьбе. Словом, ничего нового. Голы пришли с полумоментов после ошибок. Батшуаи воспользовался гостеприимством защитников на старте матча, с угла штрафной пробив под дальнюю штангу. Британцы использовали угловой. Подача после подбора завершилась роскошным голом. Чидози Огбене, который выполнил бисиклету.

Начало второй половины также не намекало на кардинальные перемены. Батшуаи снова помог Бельгии забить. У Миши был зеркальный эпизод, но на этот раз форвард смог заработать только угловой. Зато подача от Торгана Азара стала ассистом. Никто не помешал Хансу Ванакену переправить мяч в сетку. Однако Роберто Мартинесу следует объяснить своим футболистам, что начинать праздновать победу на 58-й минуте очень опрометчиво.

Последние полчаса сборная Ирландии под мелодичное пение местных фанатов активно пыталась отыграться. По крайней мере, на сколько у них хватало мастерства. В конце концов, там, где его не хватало, британцы всегда готовы приложить немного больше усилий и желания. Боята был а грани того, чтобы помочь хозяевам. Бельгийцу повезло, что рефери не увидел нарушения правил в пределах штрафного. Звоночек прозвучал, но к нему не прислушались. Вскоре Алан Браун во второй раз сравнял счет на табло. Отчаянные попытки Бельгии на последних минутах были слишком хаотичны, чтобы что-то изменить. Ничья.