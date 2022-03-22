Хозяева чемпионата Европы 2028 года определятся очень рано. Борьбы не вышло.

Великобритания и Ирландия станут хозяевами Евро-2028, сообщает The Times. Последний день подачи заявок – 23 марта. За сутки до дедлайна УЕФА получил только одну заявку, поэтому борьбы нет.

Формально хозяин турнира должен быть объявлен в сентябре 2023-го. Полтора года отводится для рассмотрения конкурентов и оценки их готовности. Однако у островитян нет конкурентов, поэтому обо всем объявят уже 7 апреля 2022-го.

На Евро-2028 претендовала Турция, но сняла свою кандидатуру из-за неготовности бороться с Великобританией и Ирландией. Еще одним претендентом рассматривалась Россия, но после кровавого вторжения в Украину заявку оккупантов отвергли.

Чемпионат Европы пройдет на стадионах пяти ассоциаций УЕФА: Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Ирландии. Что любопытно, ни один из хозяев не получит прямой путевки. С Евро-2028 УЕФА хочет расширить турнир до 32 команд.

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