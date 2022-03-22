АПЛ одной из первых прекратила трансляции в стране-агрессорке. Причиной стала война в Украине и систематические нарушения российских трансляторов, которые цензурировали картинку, чтобы рабы Путина не могли увидеть, что мир поддерживает Украину.

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Однако все матчи четвертьфинала Кубка Англии в России показали, хотя FA просила этого не делать. Дело в том, что права на показ матчей турнира проданы компании IMG, которая проигнорировала обращение англичан.

По информации MailSport, Англия также не хочет, чтобы агрессоры могли смотреть матчи сборной. "Три льва" проведут спарринги с Кот-д'Ивуаром и Швейцарией. Здесь решение должен принять УЕФА, который уже получил обращение заблокировать показ футбола в России от нескольких европейских стран.

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