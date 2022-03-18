Ярмоленко не прорвал занавес пропаганды – российское телевидение зацензурировало феерию украинца в Лиге Европы
Спортивное телевидение страны-агрессорки продолжает служить путинскому режиму.
Очередное подтверждение, что никакого "спорта вне политики" не существует. Вчерашний гол Андрея Ярмоленко за Вест Хэм заставил путинскую машину пропаганды вылить на своих земляков очередную порцию лжи.
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Российский телеканал, транслировавший матч против Севильи, делал все возможное, чтобы рабы Путина не увидели, как цивилизованный мир поддерживает Украину. Когда Андрей Ярмоленко выходил на поле и забил гол, монтажеры из-за "перебрика" вместо реальных кадров запустили архивные, где на трибунах не видно сине-желтой символики.
Это далеко не первый подобный случай. К такой практике уже прибегали трансляторы матчей АПЛ на России. Тогда правообладатели отреагировали – больше оккупантам английский футбол не показывают. Отреагирует ли на очередную провокацию УЕФА, пока неизвестно.
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