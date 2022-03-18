Очередное подтверждение, что никакого "спорта вне политики" не существует. Вчерашний гол Андрея Ярмоленко за Вест Хэм заставил путинскую машину пропаганды вылить на своих земляков очередную порцию лжи.

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Российский телеканал, транслировавший матч против Севильи, делал все возможное, чтобы рабы Путина не увидели, как цивилизованный мир поддерживает Украину. Когда Андрей Ярмоленко выходил на поле и забил гол, монтажеры из-за "перебрика" вместо реальных кадров запустили архивные, где на трибунах не видно сине-желтой символики.

Это далеко не первый подобный случай. К такой практике уже прибегали трансляторы матчей АПЛ на России. Тогда правообладатели отреагировали – больше оккупантам английский футбол не показывают. Отреагирует ли на очередную провокацию УЕФА, пока неизвестно.

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