АПЛ однією з перших припинила трансляції в країні-агресорці. Причиною стала війна в Україні та систематичні порушення російських трансляторів, які цензурували картинку, щоб раби Путіна не могли побачити, що світ підтримує Україну.

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Однак усі матчі чвертьфіналу Кубка Англії на Росії показали, хоча FA просила цього не робити. Річ у тім, що права на показ матчів цього турніру продані компанії IMG, яка проігнорувала звернення англійців.

За інформацією MailSport, Англія також не хоче, щоб агресори мали змогу дивитися матчі збірної. "Три леви" проведуть спаринги з Кот-д'Івуаром та Швейцарією. Тут рішення має ухвалювати УЄФА, який вже отримав звернення заблокувати показ футболу на Росії від кількох європейських країн.

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