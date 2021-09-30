Англия объявила заявку на октябрьские матчи отбора ЧМ – травмированного лидера заменил игрок Милана
19:22 - Читати українською
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил список игроков на ближайшие поединки.
Пресс-служба "Трех львов" опубликовала заявку из 23 игроков, среди которых трое голкиперов.
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Сбор пропустит лидер обороны Харри Магуайр. Капитана Манчестер Юнайтед заменили на Фикайо Томори из Милана. В октябре сборная Англии проведет два матча отбора на чемпионат мира – 9-го против Андорры и 12-го против Венгрии.
Добавим, что финалисты Евро-2020 возглавляют группу I, опережая ближайшего преследователя на 4 очка.
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