Пресс-служба "Трех львов" опубликовала заявку из 23 игроков, среди которых трое голкиперов.

Дешам объявил заявку Франции на финальный плей-офф Лиги наций – есть неожиданности

Сбор пропустит лидер обороны Харри Магуайр. Капитана Манчестер Юнайтед заменили на Фикайо Томори из Милана. В октябре сборная Англии проведет два матча отбора на чемпионат мира – 9-го против Андорры и 12-го против Венгрии.

Добавим, что финалисты Евро-2020 возглавляют группу I, опережая ближайшего преследователя на 4 очка.

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