История чемпионата мира по футболу началась в 1930 году. Трудно поверить, но в те далекие времена Уругвай был не только хозяином, но и одним из фаворитов турнира.

В 1921 году француз Жюль Римэ был избран третьим президентом ФИФА. Он хотел помирить нации после Первой мировой с помощью спорта, а особенно – с помощью футбола.

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Сегодня это звучит странно, но тогда идея турнира профессиональных футбольных стран мира вообще никого не впечатлила и не нашла широкой поддержки. Олимпийский комитет под натиском роста популярности игры внес футбол в перечень игр, но Римэ такой подход не устраивал. Он был готов на все, чтобы сильнейшую футбольную команду мира определяли профессионалы.

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В 1928 году конгресс ФИФА постановил, что в 1930 году состоится чемпионат мира, и турнир будет проводиться каждые 4 года. Правда, с местом проведения была проблема – мир страдал от послевоенного экономического кризиса, и брать на себя организацию такого события никто не решался.

Но и здесь Римэ все предусмотрел. В 1930 году Уругвай праздновал свое 100-летие, команда победила на двух предыдущих Олимпиадах, и это была единственная страна, которая была готова построить стадион и покрыть расходы команд на дорогу. Правда, последний фактор не очень помог в продвижении турнира.

Сейчас путь через Атлантику занимает менее суток в самолете. Тогда же делегациям нужно было провести на пароходе минимум две недели. Сильнейшие команды мира отказались от участия. Англия вообще не собиралась никому ничего доказывать, а Испания, Италия и Нидерланды также смотрели на новый турнир без особого энтузиазма.

В итоге Римэ уговорил приехать 4 сборные из Европы: Румынию, Францию, Югославию и Бельгию. В общем первый Мундиаль собрал 13 команд: Аргентина, Чили, Франция, Мексика, Югославия, Бразилия, Боливия, Уругвай, Румыния, Перу, США, Парагвай и Бельгия.

Участников разделили на 4 группы, выход в полуфинал гарантировало только 1 место на групповой стадии. "Сентенарио" – один из трех стадионов, принимавших турнир, и на котором должен был играть Уругвай – достроили только по ходу турнира, из-за чего хозяева стартовали на Мундиале с задержкой. В группе команды показали свой лучший футбол: Аргентина и Мексика сыграли 6:3, румын Адальберт Дэшу отметился голом на 50-й секунде, а перуанец Пласидо Галиндо стал первым в истории, кто покинул поле по решению арбитра, хотя красных карточек тогда еще не было. Вряд ли кто-то из зрителей жаловался – все команды организовали настоящее футбольное шоу.

В полуфинале Аргентина встречалась с США, а Уругвай должен был одолеть Югославию. 70 тысяч зрителей на "Сентенарио" стали свидетелями избиения американцев – Аргентина уничтожила соперника со счетом 6:1. Определение первого финалиста Мундиаля интриги не подарило.

Уругвай победил соперника благодаря родным стенам. На 5-й минуте Вуядинович открыл счет, но хозяева быстро не только отыгрались, но и повели в два гола. Правда, второй гол уругвайцев стал анекдотом – полицейский пнул мяч, который вышел в аут, а Ансельмо "включил дурака", подхватил мяч и забил гол. И если 80 тысяч зрителей вошли в эйфорию, то Югославию решение арбитра засчитать гол ошеломило. Еще от таких действий команда "отошла", но отмена чистого гола за вымышленный офсайд просто убила игроков. Во втором тайме Уругвай дожал соперника, который смирился с судьбой, и победил 6:1. В финале должны были встретиться равные по силе команды.

Уругвай и Аргентина – непримиримые соперники, уже в то время история знала более 100 ожесточенных баталий этих команд. Аргентинские фанаты получили от организаторов 10 тысяч мест, но желающих было в разы больше. Буэнос-Айрес превратился в живой организм, который скандировал "victoria o muerte" ( "победа или смерть"). При входе на финальный матч полиция конфисковала более 1,5 тысячи единиц огнестрельного оружия. Битва должна была быть на смерть в прямом смысле этого слова. Бельгийский арбитр Джон Ланженю, который согласился обслужить матч, имел один из самых стальных характеров, которые когда-либо знало человечество.

Гол уругвайца Дорадо на 12-й минуте показал – не все оружие полиция обнаружила. К счастью, радостные фанаты стреляли только в воздух. Их радость была недолгой – аргентинцы до перерыва восстановили статус-кво и даже вышли вперед.

Во втором тайме Уругвай бросил все силы в атаку. К счастью для хозяев, несколько аргентинских игроков были вынуждены покинуть поле из-за травмы. Замен тогда не предполагалось, поэтому Уругвай на ровном месте оказался в численном большинстве – 11 против 8.

Таким подарком судьбы хозяева воспользовались сполна и спокойно переиграли соперника – финальный свисток зафиксировал их победу со счетом 4:2. Последние гол забил однорукий игрок Уругвая Эктор Кастро.

Вот так, с помощью обстоятельств, арбитров, неудержимого желания и поддержке фанатов Уругвай в родных стенах стал первым чемпионом мира в истории футбола.