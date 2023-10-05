Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт определился с игроками, имеющими шанс сыграть в октябрьских поединках против Австралии и Италии.

Английский специалист вызвал в национальную команду на ближайшие матчи 26 футболистов. В заявке "трех львов" отсутствует партнер Михаила Мудрика из Челси Рахим Стерлинг.

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Гарет Саутгейт решил предоставить шанс двум игрокам – Джарроду Боуэну и Олли Уоткинсу. Нападающий Вест Хэма в текущем сезоне сыграл в АПЛ в семи матчах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Уоткинс провел за Астон Виллу 11 встреч, забив семь голов и оформив три ассиста. Оба футболиста не выступали за национальную команду в 2023 году.

В пятницу, 13 октября, Англия сыграет товарищеский матч против Австралии, а через четыре дня запланирован матч отбора к Евро-2024 против Италии.

Напомним, что сборная Англии находится в одной группе с Украиной. Команда Саутгейта возглавляет таблицу, имея 13 баллов.

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