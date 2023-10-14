Англия провела подготовительный спарринг перед важным матчем в отборе на Евро-2024.

Товарищеский матч

Англия – Австралия – 1:0

Гол: Уоткинс, 58

На поле Уэмбли вышел далеко не самый сильный состав "Трех львов". В запасе остались Кейн, Беллингем, Рашфорд и многие другие звезды.

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Уровень игры оказался соотвествующим. Зрители дождались единственного гола на 58-й минуте. Трент выполнил фирменную подачу в штрафную, откуда Грилиш прострелил на Олли Уоткинса.

Следующей на Уэмбли приедет сборная Италии. 17 октября англичане могут не только гарантировать себе выход на Евро, но и помочь сборной Украины, которая со "Скуадрой" борется за второе место.

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