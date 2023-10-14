Англія провела підготовчий спаринг перед важливим матчем у відборі на Євро-2024.

Товариський матч

Англія – Австралія – 1:0

Гол: Воткінс, 58

На поле Вемблі вийшов далеко не найсильніший склад "Трьох левів". У запасі залишились Кейн, Беллінгем, Рашфорд та багато інших зірок.

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Рівень гри виявився відповідним. Глядачі дочекалися єдиного гола на 58-й хвилині. Трент виконав фірмову подачу в карний майданчик, звідки Гріліш прострілив на Оллі Воткінса.

Наступною на Вемблі приїде збірна Італії. 17 жовтня англійці можуть не тільки гарантувати собі вихід на Євро, а й допомогти збірній України, яка зі "Скуадрою" бореться за другу сходинку.

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